El PSC retira el vídeo sobre recortes en sanidad a petición de Chacón

El director de la campaña del PSC, José Zaragoza, ha comunicado que su partido ha retirado el polémico 'spot' de campaña sobre los recortes sanitarios a petición de Carme Chacón.

"Nuestra cabeza de lista por Barcelona me ha pedido que retiremos el 'spot' publicitario en el que alertamos sobre los riesgos de los recortes sociales que tanto CiU como PP están practicando en servicios públicos tan importantes como sanidad, educación y servicios sociales . Así, pues, he dado instrucciones para que este 'spot' no sea emitido a partir de hoy mismo", ha trasmitido en un comunicado Zaragoza.

El PSC estrenó un nuevo anuncio electoral en los espacios televisivos y de Internet en el que endureció su crítica a los recortes en sanidad, educación y servicios sociales; y en el que se veía a un actor que interpreta a un enfermo moribundo que fallece ante la mirada de un maniquí puesto en lugar de un médico.