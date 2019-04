José Blanco: “Llevo a mis hijos a un colegio privado en Madrid”

José Blanco, en su intervención en el programa Espejo Público, ha insistido en la idea de que “gobernar es escoger”, y ha puesto un ejemplo personal para ilustrar esta idea. Blanco ha explicado que él, en su momento, decidió llevar a sus hijos a un colegio privado en Madrid porque considera que formar a los niños en inglés desde pequeños "es fundamental".



"Deseo que tengamos en Madrid la mejor educación pública para todos. El colegio público al que tenía que llevarles no era bilingüe y tomé una decisión que me ha supuesto un gasto personal. Pero ha sido mi decisión", ha explicado.



Es más, ha subrayado que quiere "para todos los madrileños" la oportunidad del inglés "desde el primer día". A su juicio, no hay derecho que él, por llevar a sus hijos a un colegio privado, tenga una desgravación fiscal al año de 900 euros y al mismo tiempo se estén recortando profesores en la enseñanza pública.

"No hay derecho y esto los ciudadanos tienen que saberlo. No podemos tener, que es lo que pretenden algunos sin decirlo, una escuela de élite para quienes tienen más posibilidades y una de segunda para los que menos posibilidades tienen. Eso es lo que pretenden hacer algunos aprovechando la crisis, que sirve para justificarlo todo y no debe ser así", ha concluido.

Además, el portavoz del Gobierno y ministro de Fomento ha señalado que tanto la educación como la sanidad son "derechos sagrados" que no deberían "tocarse", al mismo tiempo que ha avisado de que sí se puede recortar en otras materias.

Blanco ha indicado que las Comunidades Autónomas deben cumplir con su objetivo de déficit y que por esa razón están recortando, pero José Blanco ha subrayado que hay recortes permisibles porque hay que cumplir con un objetivo de déficit, pero los emprendidos en educación y sanidad "no se justifican".

En este sentido, ha recordado que en estos años de Gobierno socialista y de "crisis profunda" se ha incrementado el gasto sanitario en un 35% en España, y que el gasto invertido en educación es el "mayor en la historia de España".

De hecho, ha indicado que los gastos y los ingresos "hay que equilibrarlos". De esta forma ha apuntado que cada gobierno tiene que optar por qué opción prefiere y, en concreto, los del PP se han decantado por recortar profesores e inversiones en educación en lugar de imponer un impuesto a la riqueza. "En Madrid y en Cataluña no se recortan las ayudas públicas a las televisiones pero sí a geriátricos y a los profesores", ha apostillado.