González y Guerra insinúan que el PP trató de retrasar el comunicado de ETA

El candidato del PSOE a la Presidencia de Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha subrayado este sábado que acudir a las urnas el próximo día 20 es "más importante que nunca" para mantener el Estado del bienestar y ha advertido de que con la indiferencia no se construyen hospitales ni escuelas.



Rubalcaba se ha dado su primer baño de masas en un mitin en la localidad sevillana de Dos Hermanas, ante cerca de 25.000 personas, según la organización, en un acto en el que ha estado acompañado por el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán; el ex presidente Felipe González y el "número uno" por Sevilla, Alfonso Guerra.



En este escenario, Rubalcaba ha apelado al voto de los andaluces, necesario hoy más que nunca, a su entender, para que no se pierdan las conquistas del Estado delbienestar, como la sanidad gratuita y universal y la educación publica.



A su juicio, esta campaña electoral será trascendental para que se puedan comparar la educación andaluza con la madrileña o la educación andaluza con la valenciana, "para que se vea que se pueden hace las cosas de otra manera".



También ha reiterado su compromiso de gastar dinero público para abaratar la contratación de nuevos trabajadores, especialmente jóvenes, y ha detallado que el gobierno se hará cargo de la Seguridad Social en ese caso si él llega a la Moncloa.



Guerra: "Unos han hecho más que otros por derrotar a ETA"

El cabeza de lista del PSOE por Sevilla, Alfonso Guerra, ha pedido "moral de victoria" a los socialistas para evitar que el PP llegue al poder, convencido de que "si se pudo derribar el muro de la vergüenza de Berlín, ¿cómo no se va a poder derribar el muro de la infamia de los mercados?".



Junto a Alfredo Pérez Rubalcaba, Guerra ha vuelto a coincidir en el escenario con el ex presidente Felipe González.



"Quiero veros con moral de victoria, porque la razón y la justicia se abrirán paso", ha proclamado Guerra ante unos 25.000 militantes y simpatizantes, que abarrotaban el velódromo de Dos Hermanas. "Id y convenced a las almas vírgenes que esperan nuestra palabra", les ha adoctrinado.



Persuadido de que el principal enemigo del PSOE es la abstención y el desánimo, Guerra ha insistido en que los progresistas no deben resignarse pensando que "esto es lo que hay" y que "ya está todo perdido", porque la victoria es posible.



Además, se ha referido al comunicado de ETA sobre el fin de la violencia armada y, pese a ser "políticamente incorrecto", ha querido dejar claro que unos han hecho más que otros para que eso fuera así.



"Sí, sí, la hemos derrotado entre todos, pero unos han hecho mucho más que otros", ha insistido, y ha asegurado que el PP y sus medios afines "no soportan que haya derrotado a ETA un Gobierno socialista". Ha querido personificar buena parte de la responsabilidad de esa derrota en Rubalcaba.



Gonzales: "Hay que ir a ganar, no a evitar que gane el PP"

Felipe González, ha llamado a los socialistas a movilizarse y acudir a las urnas el 20N "a ganar, no a evitar que gane el PP", y ha advertido: si en marzo "no ganamos" en las autonómicas de Andalucía "me retiro".



González, que ha precedido al candidato Alfredo Pérez Rubalcaba ha centrado buena parte de su intervención en el "enfoque y la orientación" que en su opinión debe abordar la política económica europea para salir de la crisis económica.



Tanto para Europa como para España, ha situado las "líneas rojas" de la política económica en preservar la sanidad y educación públicas y ha alertado de que si el PP gana las elecciones que "nadie duda que las va recortar".



Casi al término de su intervención, el expresidente ha pedido a las bases y dirigentes de su partido que se movilicen de aquí al 20N y a marzo, en que se celebrarán elecciones en Andalucía.



"Tenemos que salir a ganar, no evitar que gane el PP. Debemos movilizarnos todos, ahora y en marzo porque (en ese mes) cumpliré 70 años y si no ganamos en Andalucía me retiro", ha asegurado con ironía.



González no ha parado de establecer paralelismos entre Rubalcaba y el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, de los que ha dicho que ambos han pasado por cinco ministerios, pero "Alfredo de manera eficaz, todo lo contrario de Rajoy".



Como ministro lo "único que se le recuerda son los hilillos del chapapote" en el desastre ecológico del Prestige, aunque también ha dicho de Rajoy que en todas sus tareas se ha dedicado a "dormir la siesta".