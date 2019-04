Arenas: "No vamos a solventar los problemas de España con coartadas internacionales"

El presidente del Partido Popular (PP) de Andalucía, Javier Arenas, ha asegurado que con la banda terrorista ETA "no hay más camino que ley y Estado de Derecho".



Así, ha manifestado en Málaga, donde ha asistido a un acto de apoyo al Corredor Ferroviario Mediterráneo con alcaldes andaluces de su formación; que la posición de los 'populares' es "nítida": "La ley y el Estado de Derecho, no hay más camino".



Arenas ha asegurado que el comunicado de ETA hecho público el pasado 20 de octubre fue "una buena noticia"; no obstante, ha indicado: "toda la energía democrática la tenemos que concentrar en la memoria de las víctimas del terrorismo".



Confía en que ETA se disuelva

Igualmente, ha confiado en que "los terroristas se disuelvan". "Es lo único que esperamos", ha apostillado durante su intervención, en la que ha recordado al concejal del Ayuntamiento José María Martín Carpena, que fue asesinado por ETA el 15 de julio del año 2000.



"Es la primera vez que vengo a Málaga después de que los asesinos etarras anunciaran que no van a seguir matando, y es un día importante para acordarse de José María Martín Carpena", ha sostenido.



Precisamente, el PP advierte en su programa electoral de que no negociará con ETA ni por la presión de la violencia, ni por el anuncio de su cese. Según el resumen del citado programa al que ha tenido acceso Europa Press, los 'populares' dejan claro que éste será el "principio básico de la política de seguridad del Estado".



Los populares dejan claro en un capítulo titulado 'La derrota de ETA', que no van a negociar ni por el anuncio de cese de la violencia y, además, anuncian que van a promover el reconocimiento y la memoria de las víctimas y que apoyarán las iniciativas de la sociedad civil en este sentido.

Críticas a Rubalcaba

En el ámbito económico, el presidente del Partido Popular de Andalucía ha criticado al PSOE por situar en el campo de batalla política la sanidad y la educación.



Además, le ha pedido a Rubalcaba que no se escude en lo que pasa en otros países para justificar la crisis económica: le ha recordado que 8 de cada 10 parados en Europa son españoles: Arenas: "No vamos a solventar los problemas de España con coartadas internacionales".