Sánchez: "No incluiremos el término nación en nuestra propuesta de reforma de la Constitución"

Pedro Sánchez define a Miquel Iceta como un "candidato extraordinario" para Cataluña. "Tenemos líder en el socialismo catalán, tiene la solución a una sociedad dividida, se necesitan políticos con su talla para tender puentes y dialogar", destaca el líder del PSOE. Aunque su partido ha perdido cuatro escaños y se ha quedado en 16, han conseguido mejores resultados que en las encuestas. Sánchez da por zanjada la crisis del PSC en Cataluña y ve en Iceta el líder de un tiempo nuevo.

Cree que el problema del PP catalán es que Rajoy lo ha convertido en un partido marginal. Coincide con Aznar en el diagóstico sobre el Partido Popular en las catalanas aunque discrepa "en las herramientas que no pueden ser solo confrontación". Para Pedro Sánchez, ni Artur Más puede estar satisfecho con su resultado ni Mariano Rajoy mirar hacia otro lado "porque hay un problema político a resolver que tiene que ver con la convivencia y la capacidad de reforma como país".



Para Sánchez los atributos que tiene que tener el partido que gobierne Cataluña son los de un Gobierno "que dé gobernabilidad, aporte estabilidad y que resuelva los problemas de los catalanes y abra la vía reformista". Atributos que Sánchez ve en Iceta.



Si Juns pel sí no tiene el apoyo de la CUP, el PSOE no facilitaría la candidatura de Artur Mas ya que "no aceptarán ninguna fórmula que rompa la soberanía nacional de España". Descartan cualquier tipo de Gobierno con Juns pel sí. Sostiene que siempre que ha gobernado el PP ha crecido el independentismo porque no tienen un proyecto de país. "Rajoy no reconoció que existe un problema y no ha dado la batalla contra el independentismo en los últimos 4 años".



Sánchez señala que el PSOE tiene una diferencia "de tamaño" con Podemos y Ciudadanos. Afirma que el partido de Albert Rivera quiere un Estado muy pequeño y Podemos apuesta por un estado omnipresente mientras ellos quieren un estado eficiente. Sánchez destaca que el PSOE sale a ganar las elecciones y cree que "tienen muchas posibilidades de ser la primera fuerza política en España".



Sobre la propuesta de Pablo Iglesias de firmar un pacto de izquierdas la considera una alternativa extemporanea de alguien que parece desconocer la realidad catalana. "La Cup es un partido antisistema que pide que Cataluña salga de Europa y del euro, mientras Esquerra Republicana ha abrazado las tesis independentistas". Sí reconoce sensatez en las palabras de la CUP en las que descartan la declaración unilateral de independencia y la investidura de Artur Mas.



Sánchez reconoce a España como una nación plural y diversa indivisible, aunque cree que hay que reconocer de manera más subrayada las singularidades de la sociedad catalana. "El problema en Cataluña no es de nomenclatura si no de convivencia. Se necesita un nuevo acuerdo, hay que alcanzar un acuerdo en la reforma constitucional y luego catalanes y no catalanes tienen que votar esa reforma". En su propuesta de reforma de la constitución no va a aparecer el término nación aunque sí apoyorá que se reconozcan las singularidades de la sociedad catalana sin privilegios fiscales.