Mas, el único escollo de Junts pel Sí para lograr el apoyo de la CUP y formar gobierno

JUNTS PEL SÍ OBTUVO 62 ESCAÑOS; LA CUP 10

La lista Junts pel Sí logró en las elecciones de este domingo mayoría en número de escaños en el Parlament, pero no de votos. Ahora toca ver quién les va a apoyar y con qué condiciones. La única fuerza dispuesta a ello de momento parece que es la CUP, pero su requisito era que Artur Mas no fuera investido president, algo que desde Junts dicen no se han planteado.