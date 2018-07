Cospedal cree que Ciudadanos y Podemos funcionan como partidos "rancios"

La secretaria general del PP y presidenta y candidata a las elecciones de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que los partidos nuevos como Ciudadanos y Podemos funcionan como "rancios y antiguos" y en referencia a Albert Rivera ha dicho que "sólo hay una personalidad" y ninguna idea.



Al ser preguntada por su afirmación de que votar a Ciudadanos puede ser votar a Podemos con condiciones, Cospedal ha dicho que Rivera dijo que podría pactar con PP, PSOE o Podemos y hay "gente que piensa que votar a Ciudadanos es como votar al PP poniéndonos condiciones", por lo que ella matizó que era "como votar a Podemos poniéndole condiciones".



Ha añadido que este es el problema de los partidos políticos "detrás de los cuales no hay ninguna idea" y lo que hay "es una personalidad más o menos relevante". Cospedal ha señalado que a pesar de que algunos partidos se muestran como nuevos "en realidad no lo son" y "funcionan como partidos muy antiguos y rancios, montados a imagen y semejanza de una persona".



Ha señalado que la prueba que los partidos nuevos son "rancios" es que "ni tan si quiere se quieren retratar" después de las elecciones andaluzas, "para que nadie sepa como piensan antes de las elecciones del 24M", lo que ha considerado "engañar a los electores".



También ha criticado que estos partidos nuevos "no sacan" a sus candidatos para las elecciones autonómicas y municipales, en el sentido de que ni siquiera los muestran en las papeletas que se envían a los domicilios para pedir el voto y sólo aparece la imagen de su presidente nacional para que no se sepa "a quién quieren elegir como alcalde o candidato a la comunidad autónoma".



Cospedal, que se ha mostrado convencida de que va a "tener la mayoría suficiente" en Castilla-La Mancha para gobernar con estabilidad y tranquilidad", ha dicho que con quien "seguro que no va a pactar nunca" es con Podemos porque es un partido "claramente alejado" de lo que piensa.



Preguntada por si existe tensión entre la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y la candidata al ayuntamiento del PP, Esperanza Aguirre, Cospedal ha dicho que "las tensiones en las campañas electorales son una cosa muy habitual" y no les da la mayor transcendencia.