Vanesa, víctima de la violencia de género: "Me siento culpable por lo que mis hijos han pasado"

Este 2017 ocho hombres han matado a sus hijos en venganza con sus parejas sabiendo además que de esa manera les van a hacer daño. Muchas de las mujeres, cuando matan a sus hijos, se quedan muertas en vida porque su único objetivo por vivir era proteger a sus hijos y no han podido. Son datos que ofrece la periodista de Antena 3 Noticias, Ainhoa Lujambio.

Hay otros casos en los que el hijo o la hija hace sacar a la madre todo el coraje que no ha podido sacar anteriormente y se revela contra el maltratador. Algo parecido es el caso de un adolescente que se interpuso en una pelea entre la madre y el agresor. Vanesa y Francisco cuentan cómo fue este episodio de violencia de género.

"Soy una superviviente de esta lacra social. Lo he conseguido con el apoyo de las instituciones, con mucha fuerza de voluntad y con mucha fuerza de vivir", asegura Vanesa tras explicar que su punto de inflexión fue su hijo, que en una pelea con su padre le dijo que "o me de su padre o él se iba de casa".

La madre reconoce que desde que dio el paso lleva culpándose de no haberlo hecho antes: "Me siento culpable por lo que mis hijos han pasado". Además ha asegurado que las víctimas de la violencia necesitan "mucha empatía, mucha protección, un trabajo para poder darle de comer a nuestros hijos".

Francisco, su hijo, reconoce que "no es fácil para un adolescente ver como su padre maltrata a su madre y no saber cómo se va a levantar, o si se va a levantar". Recuerda que llegó a ver cómo su padre pegaba a Vanesa y que después de la pelea la dijo: "O te separas y denuncias o yo me voy de casa".