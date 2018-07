Virginia, víctima de la violencia de género: "Mi resorte fue la última paliza, ese día temí por mi vida y por la de mis hijos"

Virginia García, una de las muchas mujeres que han conseguido salir adelante de ese calvario, explica que ha sido gracias a su familia, que "en ningún momento tiraron la toalla". "Ha sido muy difícil, he llorado muchísimo, he estado dos años sin dormir", recuerda.

La víctima asegura que cuando decidió pedir ayuda lo hizo "con profesionales, a nivel psiquiátrico y psicológico". "Es muy difícil salir pero no imposible, siempre hay un motivo al que nos tenemos que aferrar para decidir dar el paso", añade.

"Tenemos sentimiento de culpabilidad por todo lo que les hemos hecho pasar a nuestros hijos, les hemos robado la infancia, no han sido unos niños normales", lamenta Virgina, razón por la que ha pedido a los fiscales que no citen a declarar a los niños en presencia de sus padres, que si tienen que hacerlo lo hagan en una sala "donde estén tranquilos y tratados con la mayor delicadeza posible".

"La primera denuncia la puso mi padre. Mis padres tenían sospechas porque siempre me pasaba algo, rupturas intermitentes o que me he caído y me he hecho un moratón. Ahí fue la primera vez que yo vi mucha sangre y tuve miedo de verdad. Cogí el teléfono y llamé a mi padre y le dije: 'Papá ven a buscarme que nos mata'", relata con dolor.

"Mi resorte fue la última paliza, ese día temí por mi vida y por la de mis hijos. Tenía miedo de que me matase pero tenía mucho más miedo de que matase a mis hijos", añade.

En cuanto a sus hijos, señala que el pequeño "prácticamente no ha vivido con el maltratador" y que ella se ha responsabilizado "prácticamente al 100%" de su educación. Sin embargo, cuenta que su hija mayor "es una adolescente complicada", ya que "ha repetido los patrones paternos".