Blanca Hernández: "La víctima normaliza lo que le está pasando y piensa que la que se está equivocando es ella"

¿Cómo reacciona una víctima ante la primera agresión? ¿Tiene la víctima mecanismos para detectar que su relación va a entrar en una deriva de maltrato?

María Tardón, jueza para la Audiencia provincial de Madrid especializada en violencia sobre la mujer, señala que cuando un agresor da la primera bofetada a su pareja "ya la ha aislado, la ha llevado fuera del entorno de sus amigos y de su familia". "En ese primer momento no va a reaccionar", considera la magistrada.

Blanca Hernández, exdelegada del Gobierno para la violencia de género, añade que hay que insistir en "detectar las primeras señales de maltrato". "Antes de la bofetada, la había aislado, la había desempoderado y le había hecho confundir los celos con el amor", ha explicado.

Las denuncias por parte de familiares apenas es del 2%, casi nadie del entorno cercano se anima a denunciar ese maltrato ¿Qué pueden hacer los familiares del entorno más cercano?

Teresa Peramato, fiscal adscrita a la fiscalía de sala contra la violencia sobre la mujer, considera que "es muy difícil" que el entorno de la víctima pueda detectar la violencia porque los primeros actos "son más de dominación que de violencia, son muy difíciles de detectar por la propia víctima y por las personas del entorno". "Ahí es donde tiene que funcionar muchísimo la prevención y las campañas para que todo el mundo pueda estar 'alerta' y para ser capaces de detectar esas situaciones en las que empiezas a ver que tu hija, tu amiga o tu vecina empieza a tener limitaciones importantes", explica.

"No es solo que la víctima se aisle, es que cuando se quieren acercar la víctima está a la defensiva para defender a su maltratador", asegura Tardón. La violencia de género sitúa a estas mujeres en una dinámica con unas consecuencias tan devastadoras para ellas pero también para su entorno, que "no entiende cómo no se deja ayudar y cómo encima reacciona insultando o agrediendo a quien está intentando ayudarla".

Lorenzo Cooklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña, que ha puesto en marcha junto a Antena 3 Noticias la campaña Tolerancia Cero, ha apuntado que no hay que dejar toda la responsabilidad de denunciar en las víctimas sino que "todo el entorno también debería tomar una posición mucho más proactiva". "Están fantásticas las campañas que dicen que hay que denunciar porque la denuncia es lo que te permite hacer una protección pero muchas veces hemos dejado excesivamente la responsabilidad en la mujer", ha criticado.

¿Qué lleva a una víctima a creer las promesas de una persona que la humilla y que la aleja de su entorno? El agresor suele prometer que no lo repetirá mas.

La exdelegada del Gobierno para la violencia de género explica que llega un momento en el que la propia psique de la víctima "normaliza lo que les está pasando y piensa que la que se está equivocando es ella". La exdelegada explica que es la propia psicología la que crea "mecanismos para defender lo que está viviendo", para poder sostener a esa persona 'en pie'.

La película Indefensa, basada en hechos reales, consigue hacer ver "al público cómo encima se les pregunta a las víctimas '¿pero por qué no hiciste nada?'", lamenta Blanca Hernández.

Por su parte, Peramato ha apuntado que "la violencia, que es dominación desde su origen, es instrumental", ya que lo que pretende del agresor es "utilizar la violencia como un instrumento de dominio y en esos ciclos de dominación se utiliza la agresión para mantener el dominio". De esta manera la víctima se confunde y pretende buscar justificaciones para poder "subsistir en esta estrategia de dominación constante y de confusión a la que le somete el agresor".

¿Cómo se puede ayudar a una víctima?

"Sobre todo no dejándolas solas", señala Tardón, que explicas que no se puede abandonar a su suerte a una mujer que no se haya "dejado ayudar y que incluso haya podido reaccionar de manera agresiva" ya que así lo que se consigue es que el agresor "consiga sus propósitos". "Lo que no tenemos que hacer es dejarla sola y conseguir convencerla poco a poco de que eso no es real y de que no puede mantenerse en esa situación", apunta.

Un proceso en el que coincide la fiscal contra la violencia sobre la mujer, que apunta que "se apoyo desde el comienzo es fundamental". "Ese acompañamiento, ese no dejar sola a la víctima cuando se ve que está siendo controlada, que la estan aislando, hay que insistir y no dejarla", ha instado.