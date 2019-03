Zidane: "La lesión de Varane es preocupante, esperemos que sea poco"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, afirmó que uno de sus posibles rivales en los octavos de final de la Liga de Campeones, el París Saint Germain, "ha hecho partidos alucinantes" desde que comenzó el curso. El técnico francés declaró que no piensa en el sorteo que se celebrará el próximo lunes y que decidirá qué club será su rival en el máximo torneo continental. Sin embargo, sí que alabó a uno de sus probables contrincantes.

"Ahora mismo no pienso en el sorteo porque tenemos un partido de Liga el sábado. Respecto al París Saint Germain, hasta ahora han hecho grandes cosas, han jugado muy bien, han marcado muchos goles, han ganado muchos partidos. Es un gran equipo que ha hecho partidos alucinantes. Ahora me gustaría disfrutar de la victoria de esta noche y hay que pensar en el Sevilla", comentó.

"Aquí siempre hay sol y vamos a tener días muy bonitos"

Además, habló sobre el choque ante el Dortmund, que su equipo ganó 3-2, y se mostró satisfecho de que sus jugadores hayan marcado tres goles: "Empezamos muy bien el partido. En los primeros 25 minutos metimos dos goles. Luego tuvimos dificultades con la lesión de Varane. Tuvimos quince minutos de dificultad. La última media hora fue también muy buena. Lucas, por ejemplo, en su sitio, más arriba, con dos líneas de cuatro, y con la entrada de Ceballos y Llorente, al final sí. Pero meter tres goles siempre es importante", comentó.

Cuestionado por si Keylor Navas completó un buen partido, defendió la actuación de su portero y reconoció que, en general, "todos" siempre pueden dar "un poco más". "Tengo a dos porteros. Y siempre voy a decir lo mismo. Soy entrenador del Real Madrid y estoy contento con mis porteros", añadió. Asimismo, habló sobre cómo cree que estará el Real Madrid en el mes de febrero y manifestó que "imagina" que estará muy bien dentro de sesenta días.

"Como siempre, aquí siempre hay sol y vamos a tener días muy bonitos. Después de las vacaciones, de un parón, creo que vamos a estar bien. El lunes vamos a ver qué nos toca. Sabemos que nos va a tocar un rival difícil. Antes me preguntaban si quería un rival en particular. Pues da igual, el que toque va a ser complicado", confirmó. También se refirió a Dani Ceballos, que salió a jugar en la segunda parte y reconoció que jugó buenos minutos pese a que es complicado jugar cuando el partido ya está empezado.

Lejos del objetivo

"Ha dado equilibrio al equipo y ha ido arriba a presionar. Está a disposición del equipo y lo que pido a mis jugadores es que estén todos listos", señaló. Sobre si el Real Madrid va a fichar a algún jugador en el mercado de invierno, Zidane no descartó esa posibilidad: "Nosotros podemos fichar. Desde el 1 de enero hasta el 31. No ha cambiado nada. Tenemos la posibilidad y vamos a ver lo qué puede pasar. Tenemos 30 días para ver qué puede ocurrir. Tenemos esta posibilidad como siempre cada año y vamos a valorar si fichamos a alguien o no".

Por último, explicó cuáles son las opciones del Real Madrid de ganar la Liga de Campeones: "Todavía estamos muy lejos de poder conseguirlo y todavía no lo pienso. Ahora mismo nos hemos clasificado para octavos, que era lo más importante. Tenemos mucho tiempo para pensar en ello, hay muchos partidos. Hay que centrarse en la Liga, en el Mundial de Clubes y luego habrá tiempo para pensar en la Liga de Campeones. Es cierto que estamos ahí y nadie nos puede quitar eso", concluyó.