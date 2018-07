Xabi Alonso: "El Real Madrid necesita media ocasión para hacer gol"

Xabi Alonso, exjugador del Real Madrid y Bayern Múnich, analizó la semifinal de Liga de Campeones que mide a sus dos equipos con la seguridad de que la ida en el Allianz Arena puede marcar la eliminatoria y advirtiendo de que el conjunto madridista "necesita media ocasión para hacer un gol".

"Es muy importante el partido de ida, creo que te marca mucho el resultado a pesar de las últimas sorpresas que se dieron en los cuartos. El partido del Allianz lo puede marcar. Allí el Bayern es muy intenso, en el Allianz tiene muchas llegadas y ocasiones y el Madrid va a tener que sufrir en algunos momentos", analizó en declaraciones a Best of You.

"El Bayern debe tener cuidado con los zarpazos del Real Madrid que necesita media ocasión para hacer un gol y Cristiano Ronaldo llega en estado de gracia", añadió destacando el peligro del actual campeón de Europa.

Por segundo año consecutivo, Xabi tendrá el corazón dividido en la eliminatoria que mide a dos equipos importantes de su carrera. "Había muchas posibilidades de que se cruzasen. Me hace mucha ilusión verlos jugar desde el otro lado de la barrera. Es una de las grandes eliminatorias históricas de Europa. Van a ser dos partidazos muy emocionantes".

Por encima de los nombres señaló el bloque de los dos equipos como clave para llegar a la final. "Los bloques son lo más importante, si en estas eliminatorias el equipo no funciona y tienes alguna debilidad en alguna parte es fundamental".

"La baja de Vidal es muy importante"

Y destacó la baja por lesión de Arturo Vidal en el Bayern. "La baja de Arturo Vidal es muy importante. Tiene corazón, es de esa categoría de jugador que cuando más se crece es en los grandes partidos. Es un jugador muy combativo que transmite al equipo y futbolísticamente es nivel top. Me da pena porque se lo que le gusta jugar en el Bernabéu pero tienen bien cubierta la posición".

En tres de los cuatro semifinalistas jugó Xabi Alonso en su carrera, añadiendo a un Liverpool con el que fue campeón de Europa y que ve preparado para superar al Roma y disputar una nueva final. "Estoy muy ilusionado con el Liverpool y que tenga esta gran oportunidad de colarse merecidamente en otra final tras ver cómo pasó la fase de grupos y cómo eliminó al City al estilo Klopp. Lo que preparó le salió perfectamente. Es una oportunidad histórica para la Roma pero estoy muy ilusionado, el factor Anfield puede ser muy importante", sentenció.