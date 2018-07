Toni Kroos: "El título de la Champions no lo puedes comprar, no gastamos tanto"

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, habló en la previa de la ida de las semifinales de la Champions ante el Bayern y dejó claro que un título como la Champions no se puede comprar.

"Heynckes tiene razón; el título de la Champions no lo puedes comprar. Si no, no lo hubiéramos ganado...no gastamos tanto". aseguró irónico Kroos.

El centrocampista alemán aseguró que "parece imposible ganar la Champions tres veces seguidas, pero aquí estamos otra vez".

"Sabemos que será difícil. El Bayern están en mejor forma que el año pasado. Faltó Lewandowski en el partido de ida. Con Heynckes son más equipo y hay mejor ambiente", advirtió Kroos sobre el Bayern.

"Es muy importante que el clima del vestuario sea bueno. No son sólo cuestiones tácticas. Heynckes consigue eso", continuó Kroos.

El jugador alemán aseguró que "será un partido díficil": "Aunque hayan ganado la liga de forma prematura, no dan sensación de bajar el ritmo".

"Si uno mira la posible alineación del Bayern, se da cuenta de que tienen grandes jugadores en cada posición", explicó Kroos.