SALUD: Estás fuerte y saludable y has superado sin problemas todos los achaques. Sigue cuidándote, evita los excesos.

DINERO: Si no tienes trabajo, el momento es bueno para recurrir a los conocidos. No seas vergonzosa a la hora de pedir favores.

AMOR: Una pequeña riña aclarará una situación. No reserves tus opiniones y habla claro. Alguien intenta destruir tu intimidad.

Signo: PISCIS

SALUD: Si tienes algún problema, ahora se solucionará. No te preocupes ni te agobies por nada. Haz un poco de ejercicio.

DINERO: Deja de acomplejarte y opta por ese cambio laboral que tanto deseas. El trabajo te ocupa demasiado tiempo, frena un poco.

AMOR: Vivirás unos días llenos de grandes proyectos, pero no intentes mentir o engañar a tu pareja porque lo notaría.

Signo: ACUARIO

SALUD: Tendrás la garganta irritada, acude a un médico y evita automedicarte. Tendrás que acompañar a un familiar muy querido a una clínica.

DINERO: El dinero que no tienes la vas a gastar, y luego te desesperarás porque tendrás el bolsillo vacío y demasiados problemas.

AMOR: Observa a tu alrededor: alguien suspira por ti y aspira a que le correspondas. Vivirás días de mucha pasión. Aprovéchalo.

Signo: CAPRICORNIO

SALUD: Por una inflamación leve de la vesícula puedes tener un cólico o unos dolores que te darán la lata esta semana. Cuida tus menús.

DINERO: Los negocios pueden mejorar, si llevas poco tiempo en tu trabajo, puede que pronto tengas una alegría. No prestes dinero a nadie.

AMOR: Buen momento para hablar con tu pareja y superar los baches de vuestra relación. Sentirás el cariño y el apoyo de tus familiares y amigos.

Signo: SAGITARIO

SALUD: Es posible que tengas que sufrir una pequeña intervención de la que te recuperarás muy rápido. Relájate.

DINERO: Te llega una cantidad monetaria a través de un conocido que te quiere proteger. No te metas en negocios que no conoces.

AMOR: Dale nombre a tu gran amor, deja de taparlo, sácalo a la luz y disfruta de lo que Cupido te concede. Tienes que ser más sincera.

Signo: ESCORPIO

SALUD: Te sientes muy hinchada y las piernas te pesan como nunca. Las grasas y el alcohol te sientan mal, pero no eres capaz de privarte.

DINERO: Te harán una propuesta interesante para ganar dinero, pero quizá tengas que compartirlo. No seas egoísta.

AMOR: Buen momento para sellar tu amor, confirmar un noviazgo o decidir una boda, aunque parezca precipitada.

Signo: LIBRA

SALUD: Tendrás un ánimo, una fuerza y una alegría envidiable. Ese estado tirará de tu organismo y mejorarás, de cualquier dolencia.

DINERO: Evita prestar dinero a un familiar para sacarle de un apuro, porque te complicará la vida en un futuro cercano.

AMOR: Atraviesas una racha muy oportuna para enamorarte cual colegial. Alguien maravilloso está a punto de llegar a tu vida... déjale entrar.

Signo: VIRGO

SALUD: Si estás pendiente de una revisión, háztela y no tengas tanto miedo a los médicos. Sentirás dolores o ardores abdominales.

DINERO: No te dejes convencer si te hablan de gangas ni inviertas en lo primero que te ofrezcan. Los niños pequeños te darán mucha suerte.

AMOR: Comenta los problemas y dudas con tu pareja y no des la espalda a la realidad porque empeorarían las cosas. Valora más el amor.

Signo: LEO

SALUD: Tómate la tensión y procura hacerte una cura de sueño durante el fin de semana. También te conviene reírte un poco más.

DINERO: Las cosas mejorarán si en tu trabajo tienes que tratar con personas de tu mismo sexo. No gastes demasiado en caprichos.

AMOR: Gran momento para la familia, los afectos y el cariño. Las relaciones sexuales vuelven a ocupar el lugar que tenían antes.

Signo: CÁNCER

SALUD: Puedes tener un problema de picores en la piel. Hidrátala a diario, pero si la situación persiste, visita a tu médico.

DINERO: Discutirás en casa por asuntos económicos, porque tu punto de vista al elegir prioridades no coincide con la de otros.

AMOR: La gente piensa que lo tienes todo, pero te falta ilusión. Si no te sientes enamorada, no mantengas una relación que no quieres.

Signo: TAURO

SALUD: Las personas con asma o los alérgicos tienen que prepararse y actuar frente a los malos tiempos. Esta semana puede ser dura.

DINERO: El trabajo no te sale como debería por culpa de los nervios, que te están haciendo más daño de lo habitual. Busca tiempo para el relax.

AMOR: Discutir en casa es la peor estrategia a seguir. Busca un punto de encuentro y procura suavizar las cosas. Eso mejorará la relación.

Signo: ARIES

SALUD: El aparato digestivo te dará un aviso y más te vale hacerle caso. El malestar que a veces notas puede aumentar si no te cuidas.

DINERO: Tu economía mejora por algún extra. No firmes nada que te comprometa a efectuar pagos a largo plazo. El número 4 puede darte suerte.

AMOR: Reunirte con la familia te irá bien para notar el calor y el afecto. No te enfades con tu pareja por cuestiones de celos.

*Teléfono Gabinete Rappel: 806 51 41 61

