SALUD: Los antecedentes médicos de la familia deben tenerse en cuenta. Vigila los huesos y hazte las revisiones que tienes pendientes.

DINERO: Si has pensado en presentarte a una oposición, selección o prueba, es hora de ser valiente y pasar a la acción. Los astros te sonríen.

AMOR: Te sientes querida por todos, aunque te hace falta una dosis de pasión y de emoción en tu vida sentimental. No te alteres, todo llegará.

Signo: PISCIS

SALUD: No comas nada a lo que no estés habituada porque puedes intoxicarte. Si tienes la tensión alta, debes controlarla ahora más que nunca.

DINERO: Las personas del sexo opuesto se portarán mejor contigo que los de tu mismo sexo, que te envidian y te difaman. Procura no hacer caso.

AMOR: Las relaciones que se te presentan no tienen ningún futuro e incluso, si te ilusionas, podrían ocasionarte mucho daño.

Signo: ACUARIO

SALUD: Ten voluntad para caminar y hacer ejercicio. En estos días puedes sufrir un cólico del que te repondrás rápidamente.

DINERO: Recibirás ayuda y protección de las personas del sexo opuesto, pero tu tesón será lo que más te suponga en el trabajo diario.

AMOR: Te gusta alternar con los amigos, bailar, divertirte y sentir que están ahí por ti, pero va siendo hora de que les des algo más.

Signo: CAPRICORNIO

SALUD: Qué maravilla, andas mucho mejor de ánimos, parece que la primavera ha entrado en tu cerebro llenándolo de alegría.

DINERO: Puedes olvidar o perder algo durante un viaje. Cuidado con las llaves o pequeñas joyas. Si tienes que hacer un examen, te irá bien.

AMOR: Tendrás noticias de familiares queridos que te animarán mucho. Atraerás a un extranjero y vivirás un romance interesante y apasionado.

Signo: SAGITARIO

SALUD: A lo mejor tu obsesión por el estado de un familiar esté creándote demasiada ansiedad. Conocer la verdad reduce el miedo.

DINERO: Facilidad para aumentar tu economía por algo que ya hayas hecho. No tengas miedo a tus jefes, te ven con simpatía y te necesitan.

AMOR: Tienes la suerte de tener una familia que te cuida, te mima y mira por ti. Tu relación actual es estupenda. Disfruta de lo que tienes.

Signo: ESCORPIO

SALUD: Si notas manchas en tu piel y todavía no has tomado el sol, puede ser debido a un mal funcionamiento del hígado.

DINERO: Si tienes que hacer un examen, no te alteres, porque lo superarás. Los nervios pueden traicionarte, pero la suerte se pondrá de tu parte.

AMOR: Tu brusquedad en las relaciones, oculta a un ser sensible y escondido. Esa aptitud, hace que no logren atravesar tu corazón y se alejen.

Signo: LIBRA

SALUD: Podrías estar preocupada por la salud de un familiar. Si tienes molestias en la garganta o afonía, acude al médico.

DINERO: Los nervios te pueden traicionar y hacer que discutas a lo tonto con todos y por cualquier cosa. Evita el color gris en tu ropa.

AMOR: Aparentas pasar de todo, pero en el fondo añoras un gran amor. No te enfades con tu familia, porque intentan hacerte la vida agradable.

Signo: VIRGO

SALUD: Los nervios tienen dominado tu apetito y eres débil frente a sus órdenes. Lo vas a pagar si no te ayuda un profesional y lo dominas.

DINERO: Tu generosidad provoca que gastes mucho en regalos, ten cuidado y no despilfarres. Si montas un negocio propio, irá bien pero lento.

AMOR: Alguna intuición se hará realidad, por lo que has de estar preparada para afrontar un disgusto en casa. Tu pareja no se mete en nada.

Signo: LEO

SALUD: Es conveniente que vayas al dentista para hacerte una revisión y solucionar un pequeño problemas. Los gases te producirán dolor.

DINERO: Aunque se acerca una buena racha de dinero, debes controlar los gastos. tendrás la oportunidad de hacer un viaje, aprovéchala.

AMOR: No te importa nada más que tu pareja, pero el mundo no es una isla desierta para dos. Si el amor no ha llamado a tu puerta, mira alrededor.

Signo: GÉMINIS

SALUD: Los nervios te quitarán el apetito y aumentarán tus ganas de fumar, algo que te perjudicará. Procura caminar todos los días un rato.

DINERO: Si trabajas con familiares, las cosas no irán demasiado bien. De momento, olvídate del azar. Alguien que te quiere te ayudará mucho.

AMOR: Tu sensibilidad extrema puede darte satisfacciones estos días, así que, oriéntala hacia los demás y al exterior para compartir tu estado.

Signo: TAURO

SALUD: El estrés puede provocar una bajada en tus defensas y que estés propensa a contagios. Toma vitaminas y baños de sol, te darán fuerza.

DINERO: Te gastarás mucho en ropa, muebles y caprichos que, aparentemente, te harán olvidar ciertos problemas. No te engañes a ti misma.

AMOR: Necesitas amar y disfrutar de la pasión. Si tienes pareja, habla con ella para poner algo de emoción a vuestra relación.

Signo: ARIES

SALUD: Recuerda cualquier consejo médico que hayas recibido: tomar una medicación, evitar ciertos alimentos, caminar, no ingerir alcohol...

DINERO: Puedes estar pendiente de un cambio laboral que tiene visos de ser bueno para tu bolsillo y tus aspiraciones profesionales.

AMOR: Un leve disgustillo que procede de tu familia política va a alterar tu tranquilidad. Sentirás que te quieren y que la vida tiene sentido.

*Teléfono Gabinete Rappel: 806 51 41 61

Seguro que te interesa...

El grave error ortográfico de Anabel Pantoja que no ha pasado desapercibido