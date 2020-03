Tamara Gorro está pasando por una complicada situación. Su marido Ezequiel Garay ha dado positivo por coronavirus, por lo que se encuentra aislado en una habitación de su casa en Valencia. Allí está también la televisiva, que decidió quedarse junto a su marido que, antes de detectarle el Covid-19, se encontraba convaleciente por una reciente operación de ligamentos.

De ahí que cuando se cerraron los colegios y antes de que fuese decretado el estado de alarma, Tamara tomara la decisión de trasladar a sus hijos a Madrid junto al resto de su familia mientras que ella se quedaba al lado de su marido. Y ahora los dos se encuentran pasando la cuarentena en el levante mientras que sus pequeños están en la capital, algo por lo que la colaboradora no ha podido evitar romper a llorar.

Por eso ha compartido una foto de sus dos pequeños junto a la que ha escrito: "Estoy convencida de que tomamos la decisión más acertada al alejarlos de todo lo malo que está sucediendo". Y aunque segura ser muy optimista, reconoce que "por mucha positividad que tenga, cada segundo el corazón me llora por no verlos y sobre todo por no saber cuántos días pasarán hasta que lo vuelva hacer...".

Además, asegura que nunca había pasado tanto tiempo separada de sus hijos: "Necesito sus abrazos, sus besos, cuidarles, mimarles, dormirles, despertar junto a ellos... Son momentos muy difíciles y de esta saldremos, pero joder, el daño que está haciendo...".

Así Tamara ha compartido también un vídeo en el que charla con su familia virtual, como se refiere a sus seguidores, donde se deshace en lágrimas: "Yo soy una tía superpositiva, mogollón. Siempre intento sacar de lo peor lo mejor. Ese texto que he puesto ahora, es muy heavy lo que estamos viviendo". Y es que además de sus hijos, también le preocupan sus abuelos: "Les entra tos y me entra pánico. Tengo miedo. Miedo a que se tengan que ir a un hospital y yo no pueda acompañarles. Seamos conscientes, joder".

