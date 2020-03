Sara Sálamo es una de las caras conocidas que más utilizan las redes sociales en favor del feminismo y en la lucha por la igualdad. De ahí que con motivo del Día Internacional de la Mujer haya querido compartir una situación que vivió cuando regresó al trabajo tras convertirse en madre.

"En uno de mis últimos trabajos, alguien me dijo la frase: "No vamos a entrar en el debate de si las madres debéis trabajar o no". Fue tan sumamente insultante para mí ese comentario, que no pude ni responderle. En ningún momento me dijo "los padres y las madres". Solo nos citó a nosotras", comenzó diciendo junto a una instantánea en la que aparece con su hijo Theo en brazos.

La pareja de Isco Alarcón sigue escribiendo: "La maternidad es otro temazo para el feminismo. Y solo me he dado cuenta tras haber parido. Lo cierto es que, en cada etapa de mi vida, me doy cuenta de lo normalizados que tenemos ciertos comportamientos, actitudes o comentarios machistas".

De ahí la importancia que da Sara al 8M: "Porque aunque en Europa avanzamos poquito a poco, el camino aún es largo".

Seguro que te interesa...

La tripita completamente plana de Sara Sálamo tras convertirse en madre hace tan sólo unos meses