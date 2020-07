Sara Sálamo ha decidido ponerse en manos de profesionales para llevar a cabo la mejor educación para su hijo Theo y hacerlo todo de la mejor forma posible.

Después de que muchos usuarios le hayan preguntando por qué no enseña nunca la cara de su hijo Theo. En esta ocasión se ha ayudado de la psicóloga Carmen Esteban para explicar a sus seguidores las razones por las que no lo hace. Ambas están de acuerdo en que no es bueno para el desarrollo del niño, de tan solo 10 meses sacar su rostro en público. Por ello la actriz comparte con sus seguidores tanto imágenes como vídeos del bebé pero nunca mostrando nada con lo que se le pueda reconocer.

Para Isco se trata del segundo hijo, pues ya tiene otro hijo que nació de su relación con la influencer Victoria Calderón.

La gran mayoría de personajes públicos creen que es importante cuidar la privacidad de sus hijos cuando son pequeños, y en ocasiones se han llegado a interponer demandas por la publicación de imágenes de menores de edad sin el consentimiento de sus padres. Por otro lado, encontramos parejas como Gerard Piqué y la cantante, Shakira o Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez que no tienen tantos reparos en mostrarlos a través de sus redes, o incluso, posar con ellos en un Photocall.

Seguro que te interesa...

La foto del hijo de Sara Sálamo e Isco Alarcón que sorprende por lo mucho que ha crecido