La foto de Paula Echevarría que demuestra lo poco que le queda para dar a luz

A Paula Echevarría no le queda nada para salir de cuentas. La actriz se encuentra ya en la recta final de su embarazo y en apenas un par de semanas le dará la bienvenida a su bebé. Será el segundo hijo para la actriz, quien recordemos ya tiene un hija fruto de su matrimonio con David Bustamante, y el primero para su pareja, el ex futbolista Miguel Torres.

Ella y Torres ya tienen todo listo para la llegada de Miguel Jr. Le han preparado una preciosa habitación a la que no le falta ni un solo detalle. Paula y Miguel le han comparado una cuna, un cochecito, han escogido toda la ropita del niño y han llenado su futuro cuarto de peluches y juguetes.

Por si todavía faltaba algo, seguro que con la 'baby shower' que han celebrado esta semana ya han podido tachar todos los accesorios para el pequeño Míguel de su lista.

Ayer fue el Día del padre y aunque Miguel aún no ha podido estrenarse en la paternidad, Paula no ha querido dejar pasar la oportunidad y le ha dedicado un precioso mensaje a través de sus redes sociales: "[...] desde el primer momento nos has cuidado, mimado y te has desvivido para q los dos estuviéramos mejor q bien .. y eso te hace ser un súper papi! Así que feliz día del padre mi amor! No tengo ninguna duda de que Miguel Jr. tendrá muchísima suerte de tenerte".

Lo cierto es que el mensaje es absolutamente enternecedor, pero hemos de reconocer que no es lo que más nos ha llamado la atención. Junto a la felicitación, la actriz colgaba una bonita instantánea de Miguel y ella juntos, en la que queda patente lo muy poquito que le queda a Paula para dar a luz. La influencer lucía una enorme y hermosa barriguita de embarazada que nos hace presagiar que la llegada de Miguel Jr. está todavía más próxima en el tiempo de lo que pensamos.

