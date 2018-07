Preparando las vacaciones

​ Precisamente lo que me ha agotado en alguna ocasión que es pasarme el día entero con los niños, dedicándole todo el tiempo del mundo, es ahora lo que me pide el cuerpo a todas horas. Pensar en preparar maletas, ir pensando los conjuntos de ropa que les voy a poner, en hablarle a Ana y a sus hermanos los planes que vamos a hacer, es en este momento con lo que disfruto, sabiendo que ya quedan muy poquitos días.

Ana ha crecido mucho este año y ha evolucionado de una manera espectacular. Sus “notas” en la guarde han sido una maravilla y estamos seguros que este verano en la playa va a disfrutar de otra manera. No le gusta el agua mucho de momento, pero la palabra “paya” (playa) no hay quien se la quite de su boca. Con su tropa de hermanos lo va a pasar en grande, de todos es su época del año favorita. Sol, playa, sus primas, abuelos, todo junto mezclado es un espectáculo para ellos.

Este año durante algún tiempo pensamos en cambiar de destino, pero después de negociarlo con los peques, hemos optado por volver a nuestra querida Almuñecar. Al fin y al cabo es donde nos manejamos mejor y además tenemos allí a los abuelos, que siempre es una alegría. Como novedad este año nos llevamos el wifi, que ahora que toda la familia estamos enganchados a Netflix se nos antoja indispensable para las noches y los ratos mañaneros cuando los niños han acabado sus tareas mientras bajamos a la playa.

El día 29 saldremos para allá, seguro que el 27 y el 28 serán días de estrés, pero como os decía antes LO ESTOY DESEANDO. Tenemos ya una lista de cosas que no nos pueden faltar. En próximos post os iremos contando cómo nos desenvolvemos en la playa pendientes de una peque de la que ya no me puedo descuidar ni un segundo. Gracias como siempre y hasta la semana que viene que volveré con una entrevista que os va a encantar.

