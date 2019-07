El amor es convivencia, cariño, respeto y generosidad sin límites

Desde que comencé a escribir estas líneas semanales con vosotr@s much@s me habéis preguntado por múltiples cosas. Sé que tengo que ponerme al día, pero hoy me apetecía escribiros del amor, de un amor diferente. Me refiero al amor que no es a la pareja o a nuestra propia sangre.