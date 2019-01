Una madre en Instagram

También es cierto, que como es lógico, no podemos gustar a todas las personas. Es algo de sentido común. El problema está cuando esta gente traspasa la línea, de la libertad de expresión y pasa a la ofensa personal, olvidando que somos personas de carne y hueso.

Me resulta muy curioso, como algunas personas, que seguro comparten con la mayoría el rechazo al trato vejatorio a las mujeres, utilizan estas redes precisamente para aplicarlo con las mamás que simplemente no le gustan, o no comparten sus opiniones. Dicho de otra manera, no todo vale.

Pienso que tiene que haber respeto ante todo, por fortuna la inmensa mayoría de la gente lo tiene, y no sólo eso, es muy habitual recibir mensajes de ánimo y de agradecimiento, cuando estiman que de algún modo les puedo servir de ayuda.

Se echa de menos, por estos lugares un poco más de "verdad". Creo que es una virtud, ser una persona de carne y hueso y precisamente mostrarse como tal, con mis defectos y mis virtudes. No veo sentido a esas personas que después de comprar el 90 por ciento de sus seguidores, se suben a su artificial púlpito, a dar lecciones a la gente, pero como he dicho antes, cada uno es libre de hacer lo que le plazca. Por mi parte, me siento orgullosa de que la gente que me sigue, es porque así lo ha decidido, y a ellos le debo muchas alegrías y satisfacciones. Podrían ser muchos más con muy poco dinero, pero ni me parece ético, ni justo con el resto mamis.

Compaginar una gran 'Modern Famiy' como la nuestra, con mi trabajo fuera de las redes, con esta aventura, es ciertamente difícil, pero mientras pueda seguir ayudando a alguna personas, de manera humilde, prometo seguir intentándolo. Nunca pensé, y lo digo de verdad, que esto fuera posible, por lo tanto me hace muy feliz. Ser mamá es lo mejor que me ha pasado en la vida, y que Instagram me permita compartirlo con tod@s vosotr@s, una gran satisfacción.