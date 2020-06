María Pombo está embarazada de su primer hijo. Así lo ha anunciado la propia influencer en sus redes sociales con un bonito vídeo.

A sus 25 años será mamá por primera vez junto a su marido, Pablo Castellano, con quien contrajo matrimonio hace un año.

Ahora, tras haber sobrepasado el primer trimestre de embarazo, ha compartido la feliz noticia: "Llegas para alegrarnos la vida. Y aunque me hubiera gustado esperar un poco más para daros la noticia... ESTAMOS FELICES de poder contaros que nuestra familia crece y que dentro de poco seremos uno más. No has nacido y ya te queremos".

Una gran alegría que llega justo en un momento delicado para María, que está a la espera de los resultados que le digan si padece la misma enfermedad que su madre: esclerosis múltiple.

