María Adánez revela a quién se parece su hijo en su quinto mes de embarazo

María Adánez es una de las muchas personalidades españolas que van a conseguir que este año 2021 se produzca un tremendo efecto 'baby boom' en nuestro país. La actriz está esperando su primer hijo junto al neurocirujano Ignacio Hernández Medrano, con quien lleva cuatro años de relación.

A pesar de que María siempre ha sido muy recelosa de mostrar su vida privada, su embarazo le ha cambiado un poquito la perspectiva en este aspecto. Ella y su chico están tan felices con la llegada de su retoño, quien por cierto ya sabemos que será un precioso niño llamado Claudio, que no ha dudado en compartir públicamente cómo va transcurriendo su embarazo y cómo su cuerpo se va adaptando a su nuevo estado. Por ejemplo, hace un par de meses Adánez nos enseñaba lo bien que le sientan las curvas de embarazada.

Transcurridas ya 22 de embarazo, la intérprete se ha abierto en canal en su perfil de Instagram y le ha dedicado un tierno y divertido mensaje a su primogénito. Esta vez María no ha optado por una fotografía de sí misma para informar a sus fieles seguidores de cómo está llevando el ecuador de su embarazo, sino por una bonita ilustración a la que le adjuntaba las siguientes palabras: "Querido Claudio: Hoy cumples 22 semanas. La aplicación dice que eres del tamaño de un pimiento rojo 'acampanado'... ¡Jajaj! !Qué pimiento más rico! Ya debería sentir tus pataditas, creo que algo he sentido estos últimos días pero no estoy segura, lo confundo con posibles gases. Qué ganas de verte la carita, tengo a la familia entera especulando sobre a quién te parecerás. Y yo les digo que te parecerás a [...]" En su dedicatoria se atrevía incluso a revelar a quien cree que se parecerá su pequeño y como siempre, la actriz ha conseguido dejarnos con la boca abierta. Sin duda, tienes toda la razón María…

Si quieres seguir leyendo el mensaje que María Adánez le ha dedicado a Claudio solo tienes que pinchar en el video que te adjuntamos un poquito más arriba. Además, en el video te contamos cuál es la actividad a la que se han aficionado María e Ignacio a raíz del embarazo de la intérprete.

…

Seguro que te interesa:

La imagen de María Adánez y su novio besando una foto de su futuro hijo con la que demuestran las ganas que tienen de conocerlo