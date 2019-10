Laura Escanes y Risto Mejide están muy pero que muy felices desde que dieron la bienvenida a su primera hija en común, Roma. Aunque en un principio avisaron que durante unos días se mantendrían alejados de las redes sociales para centrarse al cien por cien en su pequeña, poco a poco van compartiendo más fotos de su día a día como papás.

Ahora ha sido Risto el que ha querido publicar un momento muy especial en el que Laura sale mirando a la cámara mientras sostiene a su pequeña contra su pecho: "No me mires así que me derrito", ha escrito el televisivo junto a la imagen.

No es la primera vez que Risto comparte una foto de las dos, ya que hace unos días también sacaba a la luz una instantánea en la que aparecían sus dos chicas. Una foto de lo más tierna en blanco y negro que subía a su perfil de Instagram junto al comentario: "Y así #toelrrato".

Aunque no todo es tan tranquilo y apacible, ya que él mismo compartía con sus seguidores las horas de sueño que ahora su pequeña le robaba.

