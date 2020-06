Elena Tablada se ha mostrado muy sincera tras ser mamá por segunda vez. La diseñadora daba la bienvenida hace un mes y medio a su segunda hija, Camila, la primera junto a su marido, Javier Ungría.

De hecho poco después de la llegada de la pequeña, Elena protagonizaba las páginas de Hola donde revelaba que "los años no pasan en balde", haciendo referencia a las diferencias entre su primer y segundo parto.

Y no solo eso, sino que le estaba costando más recuperarse físicamente. De ahí que se esté sometiendo a distintos tratamientos para agilizar el proceso. Así en sus redes sociales ha compartido un tratamiento de algas contra la retención de líquidos y la acumulación de grasa: "Ponerme en talla se está haciendo más difícil de lo que pensaba. No me voy a obsesionar, pero tampoco me quiero relajar", confesaba en sus stories.

Ya al poco de ser madre de nuevo quiso visibilizar las secuelas físicas que se le habían quedado tras el parto. Así compartía una foto junto a sus dos hijas en las que dejaba ver tanto su tripa postparto como los moratones: "Piernas amoratadas de la heparina, puntos de la cesárea, ojeras infinitas, pechos doloridos… pero más afortunada y feliz, imposible".

