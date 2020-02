Ella, la hija de David Bisbal y Elena Tablada, acaba de cumplir diez años. Una fecha muy especial que sus padres han querido festejar por todo lo alto. Y es que, aunque en los últimos tiempos hayan tenido sus diferencias por la privacidad de la pequeña, en un día así tanto ellos como Rosanna Zanetti han querido compartir unos preciosos mensajes con los que felicitar a la niña.

"Feliz cumpleaños a la princesa de la casa! La mejor hermana mayor del mundo!!!", escribía el cantante junto a una foto en la que aparece Ella con su hermano pequeño, Matteo, en brazos. Una foto muy parecida ha usado también Rosanna, con el mensaje: "Que rápido estás creciendo, hoy cumples 10 años! La princesa de la casa, la hermana mayor, la chiquitica que ya no es tan chiquita".

Por su lado, Elena también ha tenido una felicitación para su niña. Junto a una imagen de Ella en la playa a contraluz, ha compartido: "Feliz vida a La Niña que más brilla, capaz de deslumbrar hasta en la sombra. Una década que me ha llenado de enseñanza, coraje, fuerza, valentía, ilusión, emoción, orgullo y ganas de todo. Me he regalado lo mejor de mí, hizo florecer cualidades que no sabía que tenía, conocer una Elena nueva. Por 10 décadas más al lado de la mujercita gigante que me escogió y me hizo madre un día como hoy. #happybdayminime sigue brillando y dejando huella por donde pasas".

