Blake Lively y Ryan Reynolds ya han sido papás por tercera vez, y es que la pareja de actores se ha convertido en uno de los matrimonios más consolidados de Hollywood tras 8 años juntos y tres preciosos niños en común. De hecho, son muy comunes las bromas constantes entre ambos, algo que demuestra lo felices que son y la gran sintonía que existe entre ellos. Una conexión que muchos envidian, y es que puede que el secreto de su amor resida en que han intentado preservar su vida íntima y familiar en la mayor privacidad posible.

Así, según ha informado el portal Us Weekly, el tercer hijo de los actores habría nacido en agosto, y como ya ocurrió en las anteriores ocasiones, no se ha hecho público hasta pasados unos meses. Todavía no se sabe ni la fecha exacta en que llegó al mundo ni el sexo del bebé, aunque puede que dentro de un tiempo se termine filtrando el nombre del pequeño, tal y como sucedió en el caso de James, de cuatro años, y de Inez, que ha cumplido tres.

