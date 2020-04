Sofía Suescun compartía en sus redes sociales una imagen en la que aparecía en ropa interior de color fucsia mientras se comía unas tortitas repletas de chocolate.

"Candy nights (03:00 am) consecuencias de la cuarentena", escribe la de Pamplona junto a la imagen, algo que no han acabado de creerse muchos de sus seguidores, que no han dudado en tacharla de mentirosa.

"Dudo que hayas dado más de un mordisco a eso... la línea..." o "Sofia, ¿toda esa comida te la vas a comer cuando son las 3 de la madrugada? No me lo creo", eran algunos de los comentarios que le dejaban. Incluso alguno aseguraba que no era la primera vez que la veía así: "En esa casa siempre coméis lo mismo ya es la quinta o más que suben a Sofía comiendo lo mismo".

