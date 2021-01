Los impactantes músculos de Elsa Pataky : "La favorita de Dios"

Elsa Pataky está acostumbrada a dejar a todo el mundo sin palabras, y en esta ocasión no iba a ser distinto. La actriz española de 44 años ha conseguido elogios de todo tipo tras publicar en su Instagram una foto en la que sale posando con su marido, el actor Chris Hemsworth, en un paisaje paradisíaco de Australia. Sin embargo, en la imagen hay un elemento que destaca sobre los demás: ¡El musculoso brazo de Elsa!

Y es que la actriz es ya una gurú de la vida fitness. Su rutina diaria se caracteriza por tener una alimentación sana y equilibrada, además de realizar un estricto entrenamiento bajo el mando de Ross Edgley, quien también entrena a su marido. La pareja está sometida a entrenamientos de lo más duros pero que, sin duda, están dando sus frutos.

Además, parece que esto no ha pasado desapercibido para nadie ya que, sus seguidores no han tardado en comentar en la publicación palabras referentes a este tema: "Me inspiras totalmente", "preciosa", "un brazo musculoso que le va a ganar al de Chris". Incluso, un usuario pronunció lo que todo el mundo estaba pensando refiriéndose a la actriz como "la favorita de Dios".

Además de esto, los amigos de la española tampoco han querido quedarse atrás y han expresado su envidia hacia las vacaciones de la pareja. La modelo Ariadne Artiles comentaba "que maravilla", mientras que Jon Kortajarena completaba "yo quiero darme un baño en esas aguas".

