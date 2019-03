Los Reyes de España podrían haber celebrado una segunda boda en secreto

La prensa alemana del corazón, concretamente la revista Das Goldene Blatt, ha querido estrenar febrero con una noticia que nos ha dejado a todos más que confundidos. Al parecer, los Reyes de España, Felipe y Letizia, aprovecharon unas vacaciones en la isla de Curaçao, en las Antillas Holandesas, para celebrar una segunda boda.

Esta información no es muy detallada, pues la publicación explica que el enlace no se ha hecho público en España por petición expresa de Doña Letizia a la Casa Real, debido a la situación política por la que está pasando nuestro país en estos momentos. Así, de momento no se sabe cuándo fue celebrada esta segunda unión, pero las conjeturas indican que ha tenido lugar durante el mes de enero.

Según la publicación, la reina vivió el momento con una gran emoción y Felipe VI le habría regalado un bonito anillo. Un evento celebrado sin ningún motivo aparente, pues el aniversario de los Reyes es el 22 de mayo y los diez años de casados ya los cumplieron en 2014.