No es la primera vez que la reina Letizia y Meghan Markle coinciden en alguna prenda de ropa. Los Reyes de España se encuentran en pleno tour por Asia (ahora concretamente están en Seúl) y por su parte, los Duques de Sussex estaban cumpliendo su agenda que finalizaba con una mesa redonda sobre la igualdad de género con las asociaciones 'The Queen's Commonwealth Trust' y 'One Young World'.

Durante estas visitas reales tanto Doña Letizia como Meghan Markle han llevado la misma prenda: una falda de cuero rojo de la marca Hugo Boss. La reina Letizia ha sido la primera en ponersela y la ha combinado con una blusa blaca de encaje y transparencias y con un bolso de cuero y unos zapatos del mismo tonto.

Por su parte, la esposa del príncipe Harry ha combinado la falda con un jersey del mismo tono pero un poco más oscuro. Sin ningún complemento excepto unos zapatos del mismo color. Sin embargo, la primera en ponerse esta falda fue Meghan, que la lució en octubre del 2018 pero... ¡en color verde!

la reina Letizia con la falda de cuero roja | Gtres

Meghan Markle con la falda de cuero roja | Getty

