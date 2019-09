El príncipe Harry y Meghan Markle no pueden ser más felices, y tras la llegada al mundo de su primer hijo, Archie Harrison, parece que la felicidad no ha hecho más que crecer. Los recién estrenados padres se encuentran de viaje en África y han demostrado que no pueden estar más enamorados, tal y como puede verse en el romántico e inesperado beso que se dieron frente a todo el mundo. Además, éste se está convirtiendo en un viaje de lo más especial, ya que es también el primero que realizan en compañía de su pequeño, como una familia.

Parece que África se ha convertido en uno de los lugares preferidos del príncipe Harry, ya que allí ha reunido recuerdos de lo más especiales, como su pedida de mano, la cual tuvo lugar en Botsuana. Eso, sumado a los que dejó su madre, la fallecida Lady Di, quien realizó una gran labor en Angola en el año 1997, centrándose especialmente en la lucha contra las minas antipersonas.

Una etapa en la que a la princesa Diana le tomarían una foto que dio la vuelta al mundo, y que su hijo ha querido recrear casi con total exactitud. No cabe duda de que Harry siempre la tiene muy presente, sobre todo ahora que él mismo se ha convertido en padre.

Seguro que te interesa...

Las fotos de Archie, el hijo de Meghan Markle y el príncipe Harry, en Sudáfrica revelan a quién se parece