Martina Klein ha publicado a través de su cuenta de Instagram una tierna imagen de su infancia: "Nuestro primer verano de este lado del mundo, cuando nos enamoramos de la Costa Brava y del Mediterráneo. Ese año estaba de moda todo lo fosforito y me fascinaba este “dos piezas” fucsia, y eso que para entonces comprarme ropa era un suplicio porque no me gustaba nada".

En la instantánea podemos ver a una dulce niña rubia de ojos azules con rostro angelical que muchos han comparado con la primogénita de los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor: "Si pareces la infanta Leonor, ¿seguro que no vienes de la realeza?", "Te pareces en esa foto a la princesa Leonor" o "¡Eres igual que Leonor!".

Así, la también humorista ha conseguido llegar a más de 200 comentarios en menos de veinticuatro horas, y es que no hay duda de que el parecido es más que evidente...

