Primeras declaraciones del príncipe Harry sobre su relación con Camilla Parker

El príncipe Harry ha desvelado por primera vez cómo es su relación con Camilla Parker, la mujer de su padre y su madrastra. En una entrevista a la que es su biógrafa, la periodista Angela Levin, el pequeño de los hijos de Diana de Gales ha contado que la relación que mantiene con la duquesa de Cornualles es muy buena.

Rompiendo el mito de que las madrastras no son nada amables, el hijo de Carlos de Inglaterra ha contado que mantiene una buena relación con la mujer de su padre. "Ella siempre ha sido muy cercana con Guillermo y conmigo. No es una madrastra malvada", ha declarado el príncipe Harry. Unas palabras muy reveladoras y que han sorprendido a muchos que creían que Camila no estaba tan bien aceptada por los hijos de la princesa Diana, quien una vez la acusó de haberse metido en su matrimonio.

"Hay que tener en cuenta la situación de la que venía. Que nadie sienta pena por Guillermo y por mí. Es una mujer maravillosa y que ha hecho muy, pero muy feliz a nuestro padre, que es lo más importante. Guillermo y yo la queremos mucho" , ha explicado el duque de Sussex en la entrevista.Y es que hay que recordar que Camilla de Cornualles fue la primera novia del príncipe Carlos y que durante muchos años fue la amante del hijo de la Reina de Inglaterra, ya que no era aceptada por la monarca. Años después, Camilla no solo ha sabido ganarse el cariño de los hijos de Carlos de Inglaterra sino que además cuenta con el apoyo de toda la Casa Real.