El padre de Meghan Markle asegura que está "aterrorizada" tras su boda

Meghan Markle sabía que formar parte de una de las familias reales más respetadas del mundo iba a ser motivo de análisis, críticas y atención continua. Pero lo que no sabía la mujer del príncipe Harry es que aún lo iba a tener más difícil. Y no precisamente por culpa de los paparazzis que la siguen a todas partes… Su padre, Thomas Markle, no ha parado de acaparar a los medios haciendo declaraciones muy negativas de la condesa de Sussex, algo que desde luego no le facilita su nuevo papel como miembro de la realeza.

Recientemente el padre de Meghan ha vuelto a la carga lanzado unas duras declaraciones a The Sun On Sunday, un medio británico en el que habla de su percepción acerca del estado psíquico de su hija.

Thomas Markle ha dicho que él ve a su hija "aterrorizada". Según él, el terror que ve en Meghan se debe al proceso de adaptación que está teniendo como una miembro más de la familia real inglesa. "Lo veo en sus ojos, en su cara y en su mirada. He visto su sonrisa durante años, conozco su sonrisa y no me gusta la que veo ahora", así argumentaba el padre de Meghan Markle.

Y es que a pesar de que está totalmente desvinculado de la vida de su hija desde hace tiempo, Thomas Markle parece no querer aceptar esta realidad. Además de decir que según su percepción Meghan está aterrorizada, ha querido burlarse del dresscode que su hija tiene que seguir. Para Thomas Markle la forma nueva forma de vestir de su hija es ridícula y así se ha referido sobre el dresscode de las mujeres de la familia real: "¿Por qué en 2018 se viste como en los años 30? ¿Por qué se tienen que cubrir las rodillas?".

Además, a pesar de que según él la familia real no le interesa, Thomas Markle ha aprovechado sus declaraciones para lanzarles una pullita: "No le echo la culpa a Harry o a cualquier otro, pero están siguiendo unas reglas que para mí no tienen sentido. No son menos humanos que cualquier otra persona, pero, Dios lo sabe, me dan pena por no poder mostrar sus emociones, la familia real está viviendo bajo unas normas pasadas de moda".