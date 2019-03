El motivo por el que Meghan Markle siempre lleva los zapatos más grandes de su número

Meghan Markle siempre luce muy radiante en cada uno de sus eventos. Y es que no hay conjunto que se ponga que no resalte su elegante figura y envidiables piernas. Unos detalles que no pasan desapercibidos por los fanáticos de la duquesa de Sussex, quienes también se han dado cuenta de que siempre lleva los zapatos con unas tallas de más... ¿Por qué lo hará?

Todo apunta a que no es la única en llevar esta tendencia, y es que cada vez son más "las 'celebrities' que a menudo lo hacen cuando están en un evento o en la alfombra roja", contaba Harriet Davy al medio The Sun. Agregando que la razón de por la que se decantan por este estilo es para "evitar las ampollas" rellenando la "puntera de sus zapatos con un pañuelo de papel o algodón" y así poder estar horas dándolo todo.

A pesar de que vaya en contra de lo que siempre se ha pensado sobre no utilizar zapatos que no queden a la medida, la experta de moda ha confesado que "no hay nada peor que los zapatos incómodos" porque si se usan por un largo período de tiempo hacen que se hinchen los pies. Un motivo que parece haber convencido a la ex actriz para unirse al truco y así lograr despedirse de los dolores tan incómodos que pueden ocasionar unos simples pares de tacones.