Sus últimos looks podrían ser la clave

Hace algo más de cuatro meses que Meghan Markle y el príncipe Harry daban la bienvenida a su primer hijo, Archie Harrison, y desde entonces no cabe duda que su vida ha cambiado por completo. De hecho, el pequeño ya ha realizado su primer acto oficial por África. Pero este no ha sido el único aspecto comentado de su viaje, y es que últimamente se especula mucho sobre un posible nuevo embarazo de Meghan… y los looks que escoge tienen mucho que ver.