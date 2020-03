Semanas después de anunciar su salida de la Casa Real Británica, Meghan Markle y el príncipe Harry regresaban recientemente a Reino Unido para participar en diferentes actos.

Días antes de acudir a la iglesia en el Día de la Commonwealth, donde la relación distante que mantiene con su cuñada Kate Middleton y el príncipe Guillermo quedó demostrada; la duquesa de Sussex acudió a la Escuela Superior Robert Clark en Dagenham donde se mostró muy natural y cercana llegándose incluso a saltar el protocolo.

Y es que la duquesa no dudó en abrazar, con gran simpatía, a uno de los alumnos de la escuela después de que este joven de 16 años asegurase que Meghan era "realmente hermosa". Un halago al que Meghan no dudó en responder en forma de abrazo.

Un momento protagonizado por la duquesa que rápidamente se hizo viral llegándose a convertir en uno de los temas más comentados del día. Hasta tal punto han llegado las reacciones, que Aker Okoye ha decidido pedir disculpas a la duquesa, y a su marido el príncipe Harry, a través de una carta que ha publicado el portal de The Sun, junto con una entrevista al joven, por todos los problemas que este abrazo haya podido ocasionarle.

"La he escrito para asegurarme de que esto no les ha causado ningún problema. Espero que a Harry no le importara. Sé que a Meghan no, porque me dijo que le había parecido un momento muy divertido y estoy seguro que a Harry también. Cuando ella pidió que algún chico subiera a hablar de feminismo, salté de mi asiento porque no quería perder esa oportunidad", confiesa el joven al citado portal.

¿Habrá recibido ya respuesta por parte de Harry y Meghan?

Meghan Markle abrazando al joven estudiante | Gtres

Seguro que te interesa...

La actitud distante de Meghan Markle y el príncipe Harry en su último acto público junto a su cuñada Kate Middleton y el príncipe Guillermo