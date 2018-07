Corinna, la amiga del rey Juan Carlos, lleva fingiendo ser princesa desde 2005

Corinna Sayn-Wittgenstein, la ‘entrañable’ amiga de rey Juan Carlos, ha sido desmontada por su familia política. Según ha publicado LOC, quien ha contactado con su exmarido, hijo del príncipe Alexander zu Sayn Wittgenstein Sayn, que emitió hace unos días un comunicado en el que aseguraba: “No tengo ningún acuerdo con Corinna para usar el apellido, ni tampoco mi padre. Durante años le hemos dicho tanto mi padre como yo que no tiene derecho a usar el título”.

Y añadía: “Hemos hecho un comunicado oficial no queremos entrar porque queremos mantener la armonía en la medida de lo posible por el bien de Alexander (su hijo)”. El comunicado rezaba así: “De acuerdo con la ley alemana y el código de la Famila de la Casa Real Sayn Wittgenstein Sayn es Corinna Larsen Adkins desde el divorcio con nuestro hijo, el príncipe Casimir, el 5 de octubre de 2005. Ya no tiene derecho al título de princesa o de alteza”.

A pesar de ello, el íntimo círculo de Corinna la defiende: “Son los medios de comunicación los que se empecinan en llamarla princesa, pero ella no utiliza el título en su trabajo. No figura en su website, ni en la firma de los correos, ni en sus tarjetas de presentación ni en sus invitaciones”, declara el periodista Martín Bianchi, y sigue: “Para ella, eso no tiene ninguna importancia a la hora de hacer negocios. Con suerte, le permite conseguir una mesa mejor en un restaurante, pero poco más”.