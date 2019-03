Carlos de Inglaterra se deja querer por donde va...

El príncipe Carlos de Inglaterra es un hombre que se deja querer, eso es sabido por todos. Y lo ha vuelto a demostrar en su visita a 'La casa del príncipe', una casa ideal que ha sido promocionada en una Feria londinense.

Carlos disfrutó de un día lleno de momentos muy cómicos, como el que muestra esta imagen. No sabemos qué pensará Camilla, pero Charles no dudó en sentarse junto a otras visitantes de la Feria para inmortalizarse tras un marco. Además, estuvo muy pendiente de los vestidos de las azafatas y de su guía particular...

El príncipe y su esposa, la Duquesa de Cornwall, viajarán a España en breve. Será el primer viaje a nuestro país que harán juntos, y el último antes de la esperada boda de su hijo Guillermo con Kate Middleton.