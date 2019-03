Carla Vigo, la sobrina de la reina Letizia, quiere ser la pregonera del Orgullo Gay

Carla Vigo, la sobrina de la reina Letizia, ha hablado por primera vez con un periodista, José Antonio Avilés, quien ha revelado detalles de esa entrevista.

Entre ellos, Avilés destaca el odio y el rencor con el que la joven habla de su tía: “Si no me controla mi padre, menos me va a controlar mi tía”, le reveló Carla.

El periodista también asegura que “Carla quiere ser la pregonera del Orgullo Gay de Madrid”, y no sólo eso, sino que habría asegurado que quiere que “su tía esté entre el público. Yo creo que ella es consciente de que eso no va a suceder”.

Según confiesa Avilés, Carla sabe muchas cosas de la familia, por lo que al cumplir 18 años tuvo que firmar un documento de confidencialidad.