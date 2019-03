El vídeo de la brutal pelea de Cardi B y Nicki Minaj en la Semana de la Moda de Nueva York

Todo el mundo sabe que Cardi B y Nicki Minaj no se soportan, pero en esta ocasión se les ha ido de las manos. Las raperas acudieron este fin de semana a la fiesta que Harper's Bazaar celebraba con motivo de la Semana de la Moda de Nueva York y su encuentro fue de todo menos amistoso.

Al parecer todo comenzó cuando Minaj vio entrar a Cardi B y sin pelos en la lengua le dijo que debería ir a "cuidar de su hija en lugar de estar de fiesta". Cardi B no se contuvo y fue a por ella en un momento de furia. En medio de la pelea, las artistas fueron separadas por la seguridad, pero no pudieron evitar que Cardi B le lanzara un zapato a Minaj, pero con intento fallido.

Como consecuencia de la pelea, Cardi B recibió por parte de un guardaespaldas un codazo en su cara provocándole un hematoma en el ojo izquierdo. Los organizadores decidieron echar de la fiesta a Cardi B que salio del evento mucho peor de lo que había entrado, sin zapato, con el vestido de Dolce & Gabbana rasgado y con el ojo morado. ¡No te pierdas el vídeo!

Tras el altercado y desde su casa, la rapera publicó en su cuenta de Instagram un mensaje dirijido directamente a su eterna rival, Nicki Minaj:

"He dejado pasar mucha mierda. He dejado que me menosprecies, he dejado que mientas sobre mí. Has amenazado a muchos artistas de la industria diciendo que si trabajaban conmigo dejarías de trabajar con ellos. Te he dejado contar demasiadas mierdas de mí. Me he enfrentado a ti en persona dos veces, y cada una de ellas has asumido el mea culpa. Pero cuando empiezas a hablar de mi hija, cuando das likes a comentarios sobre mí como madre, o cuando discutes sobre mi capacidad de cuidar de ella, ¡¡ ahí sobrepasas todos los putos límites!! He trabajado muy duro y he llegado muy lejos como para dejar que alguien me joda mi éxito. Las zorras dicen mucha mierda en sus raps , pero en la vida real son unas cobardes".