La tremenda bronca de Justin Bieber a sus seguidores

Justin Bieber utiliza como todos las redes sociales para expresar su opinión sobre un tema. Estos días con motivo de la celebración de la Pascua, Justin ha querido explicar a sus seguidores que la fiesta no tiene que ver solo con huevos de colores y conejos, si no por un motivo mucho más profundo: "Jesús ha cambiado mi vida. La Pascua no va sobre un conejo, es un recordatorio de que mi Jesús murió en la cruz por mis pecados y que luego resucitó de la muerte derrotándola".

Unas declaraciones que han dejado a más de uno sorprendido, y es que el mensaje de reflexión religiosa parece ser una reprimenda a todos sus seguidores que banalizan la fiesta.

Sin embargo y pese a sus palabras, el cantante subió cuatro divertidos selfies a Instagram disfrazado de conejo con unas gafas y un bigote colgante sujetando un peluche. Una demostración de intenciones donde Justin pone de manifiesto su perfil más reflexivo pero también el más gracioso.