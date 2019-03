Taylor Swift, atacada por Sam Smith y Reese Witherspoon en Twitter

Hace apenas unos días, Taylor Swift fue atacada nuevamente por el Dj Diplo, ex de Katy Perry, y aunque sus fans saltaron rápidamente para defenderla, parece que la publicación de su nuevo disco 'Reputation' ha sido un buen motivo para echarse otra vez unas risas contra la cantante.

En esta ocasión el problema ha estado en Twitter en donde Taylor ha recibido unos comentarios desafortunados por parte de gente anónima pero que han sacado a la luz que podría tener a otros famosos en su contra después de que se haya visto que Sam Smith y Reese Witherspoon les han dado like a estos tuits.

Aunque no se sabe exactamente el motivo que ha llevado a ambos a hacer esto, Sam ha querido borrar rápidamente su like para que no quede ninguna prueba de su acción. ¿Cómo se habrá tomado esto Taylor?