Selena Gomez regresa como niña Disney con una canción de Hannah Montana

Con motivo de la fiesta de la Independencia de Estados Unidos, Selena Gomez ha escogido la canción de Miley Cyrus 'Party in the USA' cuando interpretaba a Hannah Montana. Después de todos los comentarios que la cantante hizo sobre la exnovia de Justin Bieber , quién sabe, a lo mejor algún día podremos ver a las artistas de Disney Channel cantando juntas ¿Será posible?

VIDEO: Selena singing along to PITUSA. (Untagged via @Selenaskru) pic.twitter.com/R0W8Zj0DAo