Selena Gomez recibe la mejor de las sorpresas por su cumpleaños

Selena Gomez no ha tenido un verano tan favorecedor y ya lo necesitaba. La ex estrella de Disney ha sido sorprendida con unos cupcakes que decían "Feliz Cumpleaños Selena" en el 'backstage' de Imagine Dragons Tour después que fuese junto a unas amigas, un día antes de su cumpleaños.

Grace VanderWaal, cantante de 'I Don't Know My Name', ha sido la que ha compartido una foto de la reacción de Sel al entrar al salón para felicitarla el día de su cumpleaños:

"Un gran feliz cumpleaños hoy a Selena!!!!!!!!!! Gracias por todo. Espero que tengas el mejor día de todos".

Un bonito gesto que ya necesitaba después que se diera a conocer el compromiso de Justin Bieber y Hailey Baldwin.

La celebración de su cumpleaños siguió junto a unos amigos con una lujosa cena en un yate por Newport Beach. Aunque su mejor amiga no pudo estar presente, Taylor Swift, se encargó de ser parte de la celebración compartiendo una foto en su Instagram Stories con un dulce que ella misma preparó con este mensaje: "¿Dejaré que la distancia me detenga de celebrar el cumpleaños de mi mejor amiga? ¿Digo, podría, pero por qué querría?"