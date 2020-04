A raíz de la cuarentena Miley Cyrus ha decidido crear un formato a través de redes donde cada día entrevista a un famoso, y después de Demi Lovato, ahora es el turno de otra exniña Disney: Selena Gomez.

Este pasado viernes las dos cantantes estuvieron charlando a través de un directo que realizaron a través de Instagram…

Y entre todas las declaraciones que hizo Selena Gomez ha habido una que ha dejado a muchos completamente impactados, y es que después de que hace años la cantante revelase que padece lupus, ahora Selena hace pública otra enfermedad que padece: trastorno bipolar.

Enfermedad que la llevó, pocos meses después de tener que ser intervenida por un trasplante de riñón (que le donó una de sus mejores amigas), a ingresar en una clínica psiquiátrica para así hacer frente a sus problemas mentales.

Una decisión que tomó tras no entender por qué sentía esos cambios de humor tan bruscos, pero durante el ingreso los médicos le diagnosticaron esta enfermedad y por fin Selena se sintió tranquila y comprendió todo: "Cuanta más información tengo, más me ayuda, no me asusta una vez que sé en qué consiste. Cuando finalmente decidí que quería saberlo todo se me quitó el miedo a esta enfermedad, no tengo miedo".

Durante este directo, Selena también reveló cómo su madre le ayudó a superar todos sus miedos y a enfrentarse con valentía a la enfermedad.