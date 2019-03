Selena Gomez desvela el motivo que le llevó a hacer pública su relación con The Weeknd

Aunque ya hace tiempo que se hizo pública su relación, no ha sido hasta ahora cuando Selena Gomez ha revelado el motivo que le empujó a compartir con todos su amor con The Weeknd.

Desde que comenzaron a salir, Selena y el cantante canadiense se han mostrado muy enamorados. En la pasada edición de la Gala MET, la pareja se atrevió a posar por primera vez juntos sobre una alfombra roja y compartieron un romántico beso con todos.

Ahora, la exnovia de Justin Bieber, ha concedido una entrevista en el Ryan Seacrest's TV show donde ha confesado la razón principal que le llevó a hacer público su amor con The Weeknd: "Se hacía muy duro cuando querer esconder muchas cosas. Es demasiada presión, y creo que todo el mundo al final se cansa. Yo solo quiero ser feliz. Si eso significa yo, siendo yo misma, entonces realmente no me importa".