Perrie Edwards llora en plena actuación tras su ruptura con Zayn Malik

Ocurrió durante un set acústico en el Today Show

Perrie Edwards ha demostrado, muy a su pesar, que todavía no ha superado su ruptura con Zayn Malik. La joven ha roto a llorar durante un show acústico que Little Mix ofreció el pasado 19 de agosto en el Today Show, mientras interpretaba a capela 'The end', una canción sobre el desamor. La cantante fue inmediatamente consolada por sus compañeras de banda, quienes consiguieron calmarla para continuar con la actuación.